Handball-Landesliga der Frauen : VT Kempen feiert den 15. Sieg im 15. Spiel

Jana Fänger hat dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Foto: Adler Königshof

Krefeld Die Handballerinnen gewinnen auch das Landesliga-Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TuS Lintfort II mit 31:26. Oberligist Adler Königshof gewinnt 29:20 in Streale, während Nordrheinligist Turnerschaft St. Tönis einen Punkt gegen Weiden liegen lässt.

Adler Königshof bleibt in der Handball-Oberliga der Frauen auf Erfolgskurs. Beim heimstarken SV Straelen kam die Mannschaft von Ingo Häußler zu einem 29:20-Erfolg und untermauerte den dritten Platz hinter dem Bergischen HC und dem TV Lobberich. Jana Fänger erhielt von Königshofs scheidendem Trainer nach dem Spiel in Straelen ein Sonderlob. „Jana hat das Spiel heute über 60 Minuten gut geleitet und in der Deckung zudem viele gute Aktionen gehabt“, sagte Häußler. Auch die jeweils achtfachen Torschützen Vanessa Fischer, Fina Fänger und Fabienne Zilken hob der Coach positiv hervor.

Nach zehn ausgeglichenen Minuten setzten sich die Gäste mit zwei, drei Toren ab. Bis zur Halbzeitpause gelang es den Adler-Frauen sich eine Vier-Tore-Führung (14:10) herauszuspielen. Im zweiten Durchgang waren die Gäste so dominant, dass es dem Gegner nicht mehr gelang ins Spiel zurückzukehren, die Adler bauten ihren Vorsprung Tor um Tor aus. Am Ende gewann man auswärts mit 29:20. Am kommenden Sonntag empfängt die Häußler-Truppe in der Sporthalle Königshof den Tabellenzweiten TV Lobberich zum Spitzenspiel in der Oberliga.

Nordrheinligist Turnerschaft St. Tönis musste sich gegen den HC Weiden mit 26:26 zufriedengeben. Nicht einmal lagen die Gäste in der Sporthalle Corneliusfeld am Sonntagnachmittag in Front. Die Turnerschaft St. Tönis führte fünf Minuten vor dem Spielende mit 26:23 und musste sich nach am Ende mit einem Unentschieden zufriedengeben. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben es aber wieder verpasst das Spiel frühzeitig für uns zu entscheiden. Das hat sich leider wieder einmal gerächt“, sagte Miriam Heinecke. Mit nunmehr 14:14 Punkten belegen die Töniser Frauen Platz vier. Am kommenden Sonntag geht es für Miriam Heinecke zum Duell bei Tabellenführer Treudeutsch Lank, den man vor wenigen Wochen zu Hause mit 24:20 besiegen konnte.

In der Landesliga haben die Frauen der VT Kempen einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Verbandsliga machen können. Nach dem Erfolg zuletzt gegen Bocholt konnte man am Sonntagabend beim Tabellenzweiten TuS Lintfort II einen 31:26-Erfolg einfahren. Nach dem 15. Saisonsieg weist die Mannschaft von Trainer Jürgen Witzke nun 30:0 Punkte auf. Wer soll sie noch stoppen? Sieben Spieltage vor dem Saisonende hat das Team sowohl auf Lintfort als auch auf Bocholt sechs Zähler Vorsprung.