Frauenhandball : Handballerinnen der Adler wollen in die Spur finden

Krefeld Die Adler-Frauen aus Königshof stehen am Samstag um 18 Uhr beim HSV Solingen-Gräfrath II vor dem vierten Saisonspiel. Nach dem schwachen Auftritt gegen den TV Biefang will Ingo Häußler mit seiner Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Siebenmal war Fina Fänger, die vom TV Erkelenz kam und in der dritten Saison bei der beim Handbakll-Oberligist DJK Adler Königshof spielt, im Spiel gegen den TV Biefang erfolgreich, dennoch kassierten die Adler-Frauen ihre erste Saisonniederlage. „Fina ist mit ihren 19 Jahren noch eine sehr junge Spielerin, die noch mehr Potential hat“, berichtet Ingo Häußler. „Sie ist sehr zielstrebig im Spiel, hat eine gute Übersicht und verfügt über eine gute Durchschlagskraft im Rückraum.“ Gemeinsam mit ihrer Schwester Jana ist Fina Fänger auf der Spielmacher-Position gesetzt, die 19-Jährige kann der Coach aber auch als Allrounderin auf allen Rückraum-Positionen einsetzen.