Zweite Handball-Liga : Nach Ciupinskis Ausfall reißt der Faden

Krefeld Der Spielmacher des Handball-Zweitligsten HSG Krefeld ist bei der 18:25-Niederlage seines Teams gegen Emsdetten bis zur seiner Verletzung ein wichtiger Aktivposten, dessen Fehlen sich am Ende stark bemerkbar machte.

Die Taktik, Kevin-Christopher Brüren zunächst als Abwehrspieler an Position eins den gegnerischen Spielaufbau stören zu lassen und beim Umschaltspiel ohne viel Wechsel in den Angriff überzugehen, brachte den Gastgebern zu Beginn nicht viel ein. Emsdetten begann die Partie nicht nur druckvoll, sondern erspielte sich auch schnell eine 3:0-Führung. Nach mehrmaligen Wechsel übernahm dann Felix Jaeger die Rolle von Brüren, was sich dann doch auszahlte. Die Krefelder kamen ab der 15. Minute besser ins Spiel, auch wenn es immer wieder zwischendurch einige Fehlwürfe gab. Spielmacher Simon Ciupinski verteilte die Bälle geschickt nach vorne, so dass auch mal über den Kreis auf das Tor geworfen wurde, oder zumeist ein Siebenmeter dabei heraus sprang. Hier nutzte dann Brüren gleich dreimal die Chance, vom Punkt aus zu treffen. Das 13:12 kurz vor der Halbzeit wäre ein idealer Vorsprung für den zweiten Durchgang gewesen, doch zwei Sekunden vor dem Pausenpfiff glichen die Gäste wieder aus.