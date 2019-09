Zweite Handball-Liga : Dem Angriff fehlt Durchschlagskraft

Krefeld Analyse Die Aufstiegs-Euphorie ist beim Handball-Zweitligisten HSG Krefeld schon verflogen. Nach vier Niederlagen ist der Neuling Tabellenletzter. Die Begegnungen haben gezeigt, woran es der Mannschaft von Trainer Arnar Gunnarsson mangelt.

Es fehlt der Mannschaft die Zweitligaerfahrung. Insgesamt gibt es sechs HSG-Spieler, die zwar Zweitligaerfahrung haben, das aber auch besonders viel oder es ist schon länger her. In allen Spielen gab es kurzzeitige Aussetzer, wo es nicht gelang den negativ werdenden Spielverlauf in den Griff zu bekommen. Und gerade in solchen Momenten ist Erfahrung gefragt.

Die Torhüter können die HSG retten. Vor der Saison war schon klar, dass gerade auf der Torhüterposition in jedem Spiel eine herausragende Leistung gebracht werden muss, um Punkte einzufahren. Hier dürfte aber das kleinste Problem in der bisherigen Misere liegen. Zwar verletzte sich Frederik Stammer in der Vorbereitung, dafür kristallisierte sich der Ungar Norman Toth schnell als neue Nummer eins im Tor der Krefelder heraus. Aufgrund seiner zahlreichen Paraden in den ersten vier Spielen rangiert Toth in der Statistik unter den Top-Ten in der Liga. In Paul Keutmann steht aber auch ein weiterer Akteur parat, der bei seinen Kurzzeiteinsätzen schnell auf Betriebstemperatur ist. Hier hat die HSG das Zweitliganivau schon erreicht, was im Abstiegskampf wichtig sein wird.