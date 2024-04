Handball A-Jugend der Turnerschaft Grefrath ist Meister der Nordrheinliga

„Die Nervosität war meiner Mannschaft im ersten Durchgang dann auch deutlich anzumerken. Die nervliche Belastung war spürbar“, berichtete Grefraths Coach Markus Knauf. Die Halle war bis auf den letzten Platz voll besetzt, über 350 Zuschauer unterstützten Spieler lautstark. Zur Pause lagen die Gastgeber dann mit 16:21 im Rückstand, vor allem, weil man in der Deckung keinen Zugriff auf den Angriff von Palmersheim bekam. „Zum Glück konnten wir zu Beginn des zweiten Durchganges durch eine sehr viel offensiver ausgerichtete Abwehr Ballgewinne erzielen und den Rückstand auf zwei Tore verkürzen, sodass die Partie in der 40. Minute beim Spielstand von 24:26 gegen uns wieder vollkommen offen war“, sagte Knauf. Es wurde um jeden Zentimeter gekämpft und in der 46. Minute gelang der Turnerschaft dann die erste Führung zum 30:29. Die Gäste aus Palmersheim wehrten sich bis zum Schluss, doch die bessere Bank entschied die Partie zugunsten der Grefrather.