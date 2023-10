Handball Mädchen der Turnerschaft zahlen in der Bundesliga Lehrgeld

Ersatzgeschwächt musste die Turnerschaft St. Tönis zum ersten Bundesligaspiel der weiblichen A-Jugend bei der HSG Stuttgart Metzingen, einer Spielgemeinschaft der Stuttgarter Kickers und des TuS Metzingen, antreten. Die Mannschaft von Björn Imöhl, die überwiegend mit B-Jugendlichen an den Start ging, musste sich vor 200 Zuschauern in der Rembrandthalle in Stuttgart-Möhringen mit 14:27 (7:11) geschlagen geben. Die A-Jugend der HSG sammelt bereits in der 2. Frauen-Mannschaft, die in der 3. Liga Süd spielt, Erfahrungen im Seniorenbereich.