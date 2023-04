Frauenhandball Adler Königshof träumt weiter vom Aufstieg

Beim letzten Heimspiel der Turnerschaft St. Tönis hieß es „Time to say goodbye“. Gleich sechs Spielerinnen aus der Mannschaft von David von Essen wurden verabschiedet: Verena Borrmann, Verena Wolf, Nicole Hölters, Eva Legermann, Paula Detken und Julia Faßbender, die bereits vor Wochen zum Zweitligisten TuS Lintfort wechselte. Sportlich präsentierte man sich deutlich besser als im Hinspiel, in dem man mit 17:36 gegen den BHC verlor, und war dem Ligaprimus ebenbürtig. Dennoch musste man sich den Gästen am Ende unglücklich mit 27:29 geschlagen geben. Durch den Erfolg feierte der BHC im Corneliusfeld den Aufstieg in die 3. Liga. Die St. Töniser wollen in den beiden letzten Spielen der Saison noch Platz drei verteidigen.