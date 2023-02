Handball VT Kempen will seine blütenweiße Weste behalten

Mit sechs Jahren begann die gebürtige Tönisvorsterin mit dem Handball, damals bei der Turnerschaft St. Tönis, ehe sie im Alter von 13 Jahren nach Kempen wechselte. Dort spielen die Frauen aktuell so erfolgreich, dass ein Durchmarsch in die Oberliga möglich erscheint. „Wir haben uns vor der Saison schon mit Oberligisten und Verbandsligisten gemessen und haben gesehen, dass wir uns gegen niemanden verstecken müssen“, sagt Bergemann, die weiß, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Die studierte Juristin arbeitet als Rechtsanwältin in einer Kanzlei in Moers. Neben Job und Handball bleibt ihr wenig Freizeit. Diese nutzt sie gern in einem Fitnessstudio oder in ihrem Freundeskreis.