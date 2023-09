Frauen-Handball VT Kempen gewinnt auch das Oberliga-Spitzenspiel

Nach zehn Minuten kamen die Gastgeberinnen besser in die Partie und übernahmen die Führung beim 7:6 durch Carla Hoffmann erstmalig. Bis zur Pause blieb die Partie eng umkämpft. Im zweiten Durchgang gelang es der VT, die in Melina Witzke mit 14 Toren ihre erfolgreichste Werferin hatte, sich bis auf 18:13 und 19:14 abzusetzen. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Witzhelden ist schon eine sehr gute Mannschaft“, sagte Jürgen Witzke. So glichen die Gäste zum 20:20 aus und machte es noch einmal spannend. Doch Kempen gab die richtigen Antworten, setzte sich erneut mit 25:22 ab, der Treffer von Valentina Trajkovic in der 58. Minute war die Vorentscheidung im Spitzenspiel.