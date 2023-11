Handball Die Punkte müssen in Kempen bleiben, fordert Trainer Jürgen Witzke

Zum letzten Mal treten die St. Töniser Mädchen am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Hörde) in diesem Jahr in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) bei Borussia Dortmund an. Im letzten Vorrundenspiel will sich die Mannschaft von Björn Imöhl noch einmal teuer verkaufen. Klar ist schon jetzt, dass die Turnerschaft St. Tönis die Vorrunde als Vierter und somit Letzter beendet.