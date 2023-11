Nach Derby-Sieg Handballerinnen der VT Kempen haben Kontakt zur Spitze

Im zweiten Durchgang setzte sich die VT über 17:11 und 20:13 deutlicher ab und brach den Willen der Gäste aus Krefeld endgültig. In der Schlussviertelstunde gelang Kempen noch ein 9:2-Lauf, so dass am Ende ein klarer 14-Tore-Unterschied eingefahren wurde. „Die für uns ungewohnte Harznutzung führte zu unglaublichen Pass-, Fang- und Wurffehlern“, berichtete SSV-Coach Eckart Schuster. „Einzig Torhüterin Daniela Dovesi war es, die mit spektakulären Paraden die Mannschaft im Spiel hielt.“ An der Höhe der Niederlage gab sich Coach Schuster eine Mitschuld, da der Umschwung nicht gelang und er so die Spielanteile auf alle Spielerinnen gleichmäßig verteilte. Am Totensonntag stehen für die VT Kempen (gegen den HSV Solingen-Gräfrath II) und den SSV Gartenstadt (bei den Bergischen Panthern) Nachholspiele auf dem Programm, beide werden um 18 Uhr angepfiffen.