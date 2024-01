Nach der Handball-EM Vereine sehen nur kurzfristigen Hype

Info

Top Die höchstspielenden Vereine in und um Krefeld sind bei den Herren die HSG Krefeld Niederrhein in der 3. Liga Süd-West, der Aufstieg in die 2. Liga ist fest eingeplant. Bei den Frauen sind Adler Königshof und die Turnerschaft St. Tönis die höchstspielenden Teams in der Nordrheinliga. Die Turnerschaft St. Tönis ist auch bei der weiblichen A- und B-Jugend mit der Jugend-Bundesliga Handball bzw. der Nordrheinliga führend. In der männlichen A-Jugend spielen die Eagles Niederrhein und die Turnerschaft Grefrath in der Nordrheinliga.

Suche Wer einen Verein sucht, kann den Vereinsfinder unter www.dhb.de/eslebedersport dazu nutzen. Auch über den Stadtsportbund Krefeld kann man unter https://www.ssb-krefeld.de/sportangebote/ Vereine finden.