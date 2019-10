Handball-Verbandsliga : Küsters schlägt nach der Heimniederlage Alarm

Krefeld Der Trainer der Turnerschaft Grefrath sieht beim 24:27 gegen den TV Rhede viele Defizite seiner Mannschaft.

Lokalderbys sind während einer Saison zumeist das Salz in der Suppe. So auch jenes in der Handball-Verbandsliga zwischen Adler Königshof II und Turnerschaft St. Tönis, das Adler am Ende knapp mit 33:31 gewann. Vor dem Anpfiff hatte St. Tönis-Trainer Zoran Cutura mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Jochen Schrade und Alexander Bruchhaus hatte eine Grippe flach gelegt, zusätzlich war Khaled Masalma im Tor nicht abkömmlich. „Wir haben uns direkt zu Beginn viele Ballverluste geleistet und irgendwie verschlafen gewirkt“, kommentierte Cutura die vielen Gegenkonter, die er von seiner Mannschaft eigentlich so nicht kennt. Zu allem Übel knickte Simon van den Forst noch 20. Minute vor Ende mit dem Fuß um, wodurch der Turnerschaft ein Schlüsselspieler in der Abwehr fehlte. „Danach lief es bei uns hinten nicht so gut“, analysierte der St. Töniser Trainer nach dem Spiel, wo seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel mehrmals am Gegner dran war.