Frauen-Handball : SSV Gartenstadt vor dem Aufstieg in die Oberliga

Karsten Schmitz uns sein Team sind kaum noch aufzuhalten. Foto: Frank Langen

Krefeld Der SSV Gartenstadt steht vor dem Aufstieg in die Handball-Oberliga. Am Wochenende feierte die Mannschaft von Karsten Schmitz zwei Siege und benötigt aus den letzten vier Partien lediglich noch zwei weitere Erfolge, um den Aufstieg perfekt zu machen. Auch Adler Königshof kam in der Oberliga zu einem weiteren Kantersieg. Die VT Kempen landete beim SC Waldniel den 20. Sieg im 20. Spiel.

Nach dem missglückten Saisonstart mit zwei Niederlagen beim TV Biefang II und beim ATV Biesel sind die Frauen des SSV Gartenstadt 20 Spiele in Folge gewinnen können. Am Freitag besiegte man zu Hause die HSG Hiesfeld/Aldenrade II mit 33:16 und keine 24 Stunden später folgte ein 34:21-Heimsieg gegen den TSV Kaldenkirchen. „Das waren jetzt vier ganz wichtige Zähler auf dem Weg zum Aufstieg“, berichtete der scheidende Karsten Schmitz. „In beiden Begegnungen haben wir eine überragende erste Halbzeit mit einer starken Abwehr und einem sehr variablen Angriff gespielt. Im zweiten Durchgang lassen wir jeweils ein wenig nach, gewinnen aber völlig verdient. Die Mädels sind aktuell einfach so fokussiert vor den Spielen und geben immer 110%. Das ist schon sehr beachtlich bei den beiden Spielen in 24 Stunden und ein echter Kraftakt.“

Auch ohne die kurzfristig ausgefallene Vanessa Fischer, die die beste Torschützin der Adler-Frauen ist, konnten die Königshofer Handballerinnen in der Oberliga einen weiteren Kantersieg einfahren. Gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade kam man zu einem 33:22-Erfolg und untermauerte Platz 3. In der kommenden Woche steht das Duell gegen den TV Lobberich an, dann wollen die Krefelderinnen den 2. Platz in der Oberliga erobern. Lina Praest absolvierte am Samstag ihr letztes Spiel für Adler Königshof, sie kehrt in ihre Heimat nach Landau zurück.