Handball Turnerschaft St. Tönis wartet weiter auf den ersten Oberliga-Sieg

Adler Königshof brach beim Neusser HV in Halbzeit zwei ein und musste sich am Ende mit 34:38 geschlagen geben. Allerdings setzte der Gastgeber in Jon van Thriel einen 15. Spieler ein, der nicht mitwirken hätte dürfen. Dies wurde vom Schiedsrichtergespann im Spielbericht vermerkt, ein Einspruch seitens Adler Königshof gegen die Wertung der Partie läuft.