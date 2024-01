Frauen-Handball Zehn Tore von Doreen Topel reichen der Turnerschaft St. Tönis nicht

Beim Tabellenvierten, den man in der Hinrunde vollkommen überraschend mit 25:24 im heimischen Corneliusfeld besiegen konnte, zeigten die Gäste ein gutes Spiel, lediglich fünf Minuten sorgten dafür, dass die Turnerschaft mit einem Zwei-Tore-Rückstand (15:17) in die Halbzeitpause ging. „Wir haben insgesamt wenig Zugriff in der Deckung bekommen, aber innerhalb von fünf Minuten haben wir uns zu viele Fehler geleistet“, berichtete von Essen. Auch im zweiten Durchgang konnte die Turnerschaft die Kreise von Marie-Sophie Wlodarek und Desiree Sophie Horn, die insgesamt siebzehn Tore für die Gastgeberinnen erzielten, einengen. Für die Gäste war Doreen Topel mit zehn Toren erfolgreich, Keeperin Katarina Angenendt erzielte ebenfalls einen Treffer. Am Ende musste sich die Turnerschaft mit 31:36 geschlagen geben. Am kommenden Sonntag geht es im Corneliusfeld um 17 Uhr gegen den Vorletzten aus Haan.