Handball: Turnerschaft St. Tönis startet mit einem Spitzenspiel​

St. Tönis Die Handballerinnen der Turnerschaft St. Tönis fiebern dem Meisterschaftsauftakt in der Nordrheinliga entgegen. Zum Auftakt erwarten sie gleich den Mitfavoriten HC Gelpe/Strombach.

David von Essen ist im dritten Jahr bei der Turnerschaft St. Tönis. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren als A-Jugend-Coach mit jeweiliger Qualifikation zur Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) übernimmt der Coach nun die Frauen-Mannschaft und kann sich bei seiner Premiere direkt auf das Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr, Corneliusfeld) gegen den HC Gelpe/Strombach freuen.

Die Vorbereitung war laut David von Essen, der die Nachfolge von Miriam Heinecke antritt, schwierig. Die neuformierte Mannschaft habe sich zwar schnell als Team gefunden, aber aufgrund von Urlaub, Krankheit und auch Beruf fehlten immer wieder Spielerinnen. In den beiden letzten Wochen fielen Testspiele aus, so dass man sicherlich noch etwas Zeit brauchen wird bis alle Automatismen greifen.

Am Sonntag kommt es im Corneliusfeld zum Topspiel gegen den HC Gelpe/Strombach. „Diese Begegnungen war bisher schon immer sehr eng. Und auch diesmal sehe ich eine Partie auf Augenhöhe. Natürlich hoffe ich sehr darauf, dass wir vor heimischen Publikum mit einem Sieg in die Saison starten können“, meint von Essen, der bereits die Frauen des PSV Köln und Fortuna Köln im Seniorenbereich trainierte und auch drei Jahre lang beim heutigen Zweitligisten TuS Lintfort als Co-Trainer tätig war.

In zwei bis drei Jahre, so das mittelfristige Ziel, soll die Turnerschaft St. Tönis spätestens die Früchte der Jugendarbeit ernten und den Aufstieg in die 3. Liga realisiert haben. Mit einer Mischung aus dem Stamm der bisherigen Frauen-Mannschaft sowie jungen Nachwuchsspielerinnen und externen Neuzugängen soll David von Essen und der Turnerschaft St. Tönis dies gelungen.