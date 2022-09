Handball : Turnerschaft erwartet die Gäste mit Wut im Bauch

St. Tönis Eigentlich sollte bei der weiblichen A-Jugen der Turnerschaft St. Tönis Vorfreude pur vor dem Bundesligastart herrschen. Warum sie getrübt und die Mannschaft verärgert ist.

Zum dritten Mal hat sich die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis für die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) qualifiziert. Für Merle Kott und ihre St. Töniser Mädels beginnt die Spielzeit am Samstag (17.30 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) mit einem Heimspiel gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach. „Nach der souveränen Qualifikation zur Jugend-Bundesliga sind meine Ziele größer geworden“, sagt Merle Kott. „Die Vorfreude auf die Bundesliga und insbesondere auf die beiden Heimspiele sind riesengroß.“ Die Gruppe mit der SG Kappelwindeck/Steinbach, Nachbarn TV Aldekerk und der JSG Mundenheim/Rheingönheim sieht die 18-jährige Studentin der Medizintechnik an der FH Aachen am Campus in Jülich als machbar an. „Einen klaren Favoriten gibt es nicht, alles ist möglich“, berichtet Merle Kott.