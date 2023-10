Frauen-Handball Die erst 16 Jahre alte Leonie Udaw bereitet der Turnerschaft St. Tönis viel Freude

Nach der Zehn-Tore-Niederlage beim TuS Königsdorf mussten sich die Frauen von Adler Königshof beim Drittliga-Absteiger TV Wuppertal-Beyeröhde mit 22:31 geschlagen geben. Auch das Team von Joshua Wiesehahn hat größeres Verletzungspech, so fehlen unter anderem Fina und Jana Faenger sowie Neuzugang Sonja Heinzig. „Wir zeigen ein ganz anderes Gesicht, am Ende verlieren wir aber wieder fast mit zehn Toren“, sagte Joshua Wiesehahn. „Wie heißt es so schön? Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Zum Ende hin sind wir noch nicht clever genug, um auch auf dem Papier ein gutes Spiel gemacht zu haben. Es sind vor allem unsere falschen Entscheidungen, die den Gegner letztlich zu zu vielen einfachen Toren einladen.“ In der 48. Minute verkürzten die Adler-Frauen bis auf 21:24. Am Ende kassiert man eine 1:7-Serie und verliert deutlich. Am kommenden Sonntag steigt nun um 17 Uhr in der Sporthalle Königshof das Derby zwischen Adler Königshof und der Turnerschaft St. Tönis.