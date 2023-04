Frauenhandball Turnerschaft St. Tönis II macht den Aufstieg perfekt

Lediglich in den Auswärtsspielen beim Zweiten TSV Bocholt (25:30) und beim Dritten HSG VeRuKa (20:26) musste sich die Turnerschaft II geschlagen geben. Seit nun mehr 17 Spielen in Folge ist sie verlustpunktfrei. Den höchsten Saisonsieg fuhr sie Ende März beim 50:8-Erfolg gegen die SG Burgaltendorf/Kupferdreh ein. Durch den Aufstieg in die Verbandsliga wird der Abstand zur ersten Frauen-Mannschaft verkürzt, die in der Nordrheinliga spielt und mittelfristig den Aufstieg in die 3. Liga anstrebt. Zudem bietet die Turnerschaft den vielen eigenen Talenten so beste Möglichkeiten im Seniorenbereich.