Handball Turnerschaft St. Tönis kehrt nach 42 Jahren in die Oberliga zurück

Als der Schlusspfiff vom Schiedsrichtergespann Max Ley und Marvin Meger in der Sporthalle Königshof ertönte, ließen die Spieler und die Verantwortlichen der Turnerschaft St. Tönis ihren Emotionen freien Lauf und lagen sich in den Armen. „Wir sind alle so unglaublich stolz auf dieses Team“, sagte Betreuer Christian Bruchhaus. „Es sind schon einige Freudentränen auf unserer Seite geflossen. Aber das gehört dazu, wenn man nach 42 Jahren die Rückkehr in die Oberliga feiern kann.“ Das Betreuerteam verteilte die frisch gedruckten Aufstiegsshirt, vorne mit Pfeil nach oben und dem Schriftzug „Aufstieg Oberliga – Saison 2022/2023“ und auf der Rückseite natürlich „Turnerschaft St. Tönis und #ohneworte“. „Mit dem Hashtag geht ein spezieller Gruß an unsere Freunde aus Dümpten“, grinste Betreuer Bruchhaus.