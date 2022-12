31:27 gegen TV Aledekerk II Turnerschaft St. Tönis für das Topspiel gerüstet

Die VT Kempen konnte in der Verbandsliga den zehnten Sieg im zehnten Spiel verbuchen. Die Mannschaft von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher fegte den SV Heißen mit 42:22 aus der Halle. In der Tabelle weist der Aufsteiger bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TuS Lintfort II auf. Die Zeichen stehen auf Durchmarsch in die Oberliga, auch wenn erst zehn von 26 Spieltagen absolviert sind.