Nach 42 Jahren Oberliga-Comeback der Turnerschaft St. Tönis

Für Handball Oppum war die Punkteteilung gegen den Aufsteiger St. Tönis zum Auftakt mehr als enttäuschend. Am Samstagabend ist die Mannschaft von Ljubomir Cutura zu Gast (19 Uhr, Sporthalle Ravensstraße) in Nettetal beim TSV Kaldenkirchen. Adler Königshof ist am Samstagabend (19.30 Uhr, Sporthalle Hammfeld) zu Gast beim Neusser HV, dem Absteiger aus Nordrheinliga. Die erfolgreich in die neue Saison gestartete Mannschaft von Sebastian Bartmann trifft in Neuss auf ein neuformiertes Team, das noch kein Spiel in dieser Saison absolviert hat.