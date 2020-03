Handball : Eine nie da gewesene Situation im Sport

Krefeld Der Umgang mit dem Coronavirus stellt nicht nur den Trainer der HSG Krefeld vor einem Problem.

Der Coronavirus hat die Welt erfasst und erschüttert. Neuinfizierte, neue Warnungen, Schulschließungen und leere Supermarktregale bestimmen in diesen Tagen die Nachrichten. Jetzt heißt es, gemeinsam zu helfen, um das Virus einzudämmen. Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie es den Schwächsten in ihrem Gemeinwesen geht. Mein Respekt gilt daher allen Pflege- und Einsatzkräften, die bedingungslos ihren Job für uns machen.

Aus der Perspektive eines Lehrers kann ich die Schulschließungen natürlich verstehen. Die Schule ist aufgrund ihrer Größe und unterschiedlichen Menschen ein großer Multiplikator für das Coronavirus. Heimunterricht heißt das Modell für die nächsten Wochen. Hier sind natürlich auch die Eltern in der Pflicht, diese Form konsequent umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass das Schuljahr 2019/20 schon sehr kurz ist und jetzt noch Schulwochen verloren gehen, ist es wahrscheinlich, dass der Unterrichtsstoff in diesem Schuljahr nicht komplett geschafft wird. Hier sind alle gefragt, dass wir diese Situation so gut wie möglich lösen, ist Bildung doch unser Kapital und Bildung unser Kinder unser Mehrwert für die Zukunft.