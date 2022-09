HSG Krefeld bei HandbaALL Lippe II : Torhüter Sven Bartmann ist bereit für sein Comeback

Sven Bartmann kehrt am Samstag ins Tor zurück. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sven Bartmann ist der Torwart der HSG Krefeld Niederrhein. Im Auswärtsspiel bei HandbaALL Lippe II soll er am Samstag wieder zum Einsatz kommen. Gespielt wird in Augustdorf.

Zu einem interessanten Duell kommt es am Samstag in der 3. Handball-Bundesliga. Die HSG Krefeld Niederrhein ist ab 18 Uhr beim Team HandbALL Lippe 1912 II zu Gast. Beide Mannschaften treffen zum ersten Mal aufeinander. Gespielt wird im 195 Kilometer entfernten Augustdorf. Dort wollen die Eagles an die zuletzt bessere Leistung gegen Minden II anknüpfen.

Das Team HandbALL Lippe 1912 II ist ein Zusammenschluss aus Lemgo Youngsters und HSG Augustdorf/Hövelhof und existiert seit 2018. Lippe hat dann den Startplatz von Lemgo Youngsters übernommen und konnte somit in der 3. Liga starten. Das Team spielt und trainiert in Lemgo und Augustdorf. Die Jugendarbeit steht an erster Stelle. Ziel ist es, Talente aus Augustdorf an die Mannschaft heranzuführen, die in der Bundesliga spielt.

Auch in diesem Team spielen, ähnlich wie beim vorherigen Gegner Minden II, einige Talente. Das Durchschnittsalter beträgt 20 Jahre. Ältester Spieler ist Niklas Hinsch mit 24 Jahren, bester Torschütze Hark Hansen mit 21 Treffern in drei Spielen. Bisher stehen für Lemgo-Lippe zwei Niederlagen und ein Sieg zu Buche.

Mit Siegen beim VfL Gladbeck und gegen Minden II ist die HSG Krefeld in die Erfolgsspur gekommen. Das soll natürlich so bleiben. Drei Teams sind noch ungeschlagen. Besonders der TV Emsdetten bewies in den ersten drei Begegnungen, dass der Weg auf Platz eins nur über diese Mannschaft geht.

HSG-Coach Mark Schmetz ist zwar davon überzeugt, dass seine Mannschaft weiter Fortschritte macht, will die beiden jüngsten Erfolge aber nicht überbewerten: „Gegen Lemgo-Lippe wird das ein ganz anderes Spiel als zuletzt. Das Team verfügt über sehr viel körperliche Präsenz und Spieler, die größer als 1.90 Meter sind. Dazu verfügen sie über viel Qualität im Rückraum.“ Auf den körperlich starken Gegner werde das Team mit hartem Training gut vorbereitet.

Bauen will der Coach erstmals wieder auf Sven Bartmann. Der erfahrene Torwart und Nummer 1 der Eagles hätte schon gegen Minden II auflaufen können. Aber der Trainer wollte ihm noch eine Woche länger zur Vorbereitung auf sein Comeback gönnen: „Wir werden ihn Samstag brauchen.“ Auch Julian Athanassoglou hofft auf sein Comeback. Mit ihm wäre das Problem auf der rechten Außenseite nicht mehr so groß.