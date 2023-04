Adler Königshof gegen VT Kempen Ein Kracher im Handball-Pokal

Titelverteidiger TV Lobberich hat in dieser Spielzeit seine zweite Mannschaft ins Rennen des Pokalwettbewerbs geschickt und auch dieses Team hat sich für das Endturnier am Sonntag qualifiziert. Im zweiten Halbfinale trifft der TV Lobberich II um 14 Uhr auf den Oberligisten TSV Kaldenkirchen. Um 11.15 Uhr spielt im ersten Halbfinale der Verbandsligist ASV Süchteln gegen den Oberligisten Adler Königshof. Das Team von Sebastian Bartmann geht nach der imponierenden Erfolgsserie des Spielertrainers als Favorit in das Turnier. Bei den Frauen kommt es um 10 Uhr zum Duell des Landesligisten ASV Süchteln gegen den Oberligisten TV Lobberich, ehe es um 12.45 Uhr dann zum Kracher zwischen Adler Königshof und der VT Kempen kommt. Während die Adler-Frauen nicht nur Titelverteidiger sind, konnte die Mannschaft von Joshua Wiesehahn vor Ostern erstmals den HVN-Pokal gegen den klassenhöheren Nordrheinligisten HSG Adler Haan gewinnen und ist zudem Tabellenführer der Oberliga; Gegner VT Kempen steht bereits als Aufsteiger in die Oberliga fest. Die Partie verspricht Spannung pur.