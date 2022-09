Turnerschaft St. Tönis punktet : Verena Borrmann und Eva Legermann glänzen

Krefeld Der ersatzgeschwächte Regionalligist Turnerschaft St. Tönis kommt in Überruhr zu einem 23:23. Es ist der erste Punktgewinn für das Team. Verbandsliga-Aufsteiger VT Kempen marschiert weiter.

(maha) In der Handball-Regionalliga der Damen erkämpfte sich die Turnerschaft St. Tönis beim 23:23-Unentschieden beim HSV Überruhr den ersten Punkt in der neuen Saison. Trainer David von Essen sprach nach dem Spiel von einem gewonnenen Punkt, obwohl seine Mannschaft auf Neele Brandt, Verena Wolf, Johanna Neng sowie Doreen Topel und Naomi Akeredolu verzichten musste; zudem war auch Emily Siebenmorgen angeschlagen. Ein Sonderlob verdiente sich Keeperin Verena Borrmann, die in der Schlussphase mit wichtigen Paraden zum Punktgewinn ebenso wie die gut aufgelegte Eva Legermann, die von der linken Außenseite sechs Treffer erzielte.