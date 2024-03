Frauen-Handball Doreen Topel führt St. Tönis zum Derby-Sieg gegen Königshof

Merle Kott gelang in der 38. Minute der 14:14-Ausgleich. Die erste Führung für die Gastgeberinnen erzielte vier Minuten später Katharina Ueffing, die Turnerschaft führte mit 17:16. Bis zum 22:22 drei Minuten vor dem Spielende blieb die Partie vollkommen offen und ausgeglichen. Doch nun sorgten Katharina Ueffing und Naomi Akeredolu mit ihren Treffern für die 24:22-Führung. Charly Heiecks markierte den 23:24-Endstand. Für Königshof war es im Kampf um den Klassenerhalt die dritte Niederlage in Folge, für die St. Töniser der dritte Sieg in Folge.