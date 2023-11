Handball Dana Delhaes beim Beachhandball entdeckt und angeworben

Eigentlich wollte Dana Delhaes nach dem Abstieg aus der Landesliga mit TG 81 Düsseldorf eine Handballpause einlegen. Doch dann erinnerte sie sich an den SSV Gartenstadt. „Ich habe im Sommer beim Beachhandball-Turnier in Uerdingen einige Mädels vom SSV kennengelernt und sie haben ganz offen dafür geworben, dass sie neue Spielerinnen suchen“, sagt die 27-Jährige. Gesagt, getan. Delhaes meldete sich in Gartenstadt und absolvierte ein Probetraining. So schloss sie sich nach einer Schulterverletzung, die sie mehrere Monate außer Gefecht gesetzt hatte, dem im September dem SSV an.