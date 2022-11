Beim Handball in St. Tönis : Spielabbruch wegen eines medizinischen Notfalls

St. Tönis Sie kamen voller Vorfreude auf das Handballspiel und sie verließen den Ort des Geschehend äußerst nachdenklich. Was geschah und warum das Spiel in St. Tönis abgebrochen wurde.

Die Vorfreude auf das letzte Vorrundenspiel der Gruppe 6 in der weiblichen Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) zwischen der Turnerschaft St. Tönis und dem TV Aldekerk war riesengroß. 300 Zuschauer in der voll besetzten Sporthalle Corneliusfeld bildeten eine großartige Kulisse. Doch wie sehr der Sport in den Hintergrund rückt, wurde allen Beteiligten vier Minuten vor dem Spielende klar: Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne wurde die Partie unterbrochen. Später entschieden sich beide Vereine in Abstimmung mit dem Deutschen Handballbund (DHB) für einen Spielabbruch.