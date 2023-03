Handball Turnerschaft St. Tönis hat Meisterschaft und Einzug ins Achtelfinale im Visier

Am Samstag (17.20 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) steht die weibliche B-Jugend der Turnerschaft vor einem weiteren großen Erfolg: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den HC Gelpe/Strombach würde sich das Team von Daria Komander die Meisterschaft in der Nordrheinliga sichern und sich damit automatisch für das Achtelfinale um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft qualifizieren. Dort würde man auf den Sieger des Qualifikationsspieles zwischen dem VfL Bad Schwartau und den Berliner TSC treffen. Am 22./23. April würde die Turnerschaft – den Sieg gegen den HC Gelpe/Strombach vorausgesetzt – auswärts antreten, das Heimspiel würde am 29. April im Corneliusfeld steigen.