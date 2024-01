Handball KC Brüren beendet seine Laufbahn bei der HSG Krefeld Niederrhein

Das ist ein harter Schlag für den Handball-Drittligsten HSG Krefeld Niederrhein: Urgestein KC Brüren beendet seine Karriere zum Saisonende. 2018 kam der Halbrechte vom TSV Bayer Dormagen an den Niederrhein. Er bleibt den Eagles-Fans besonders in Verbindung mit dem Zweitliga-Aufstieg in Rostock 2019 in Erinnerung, den er durch seinen 22:24-Treffer zeitgleich mit der Schlusssirene erst möglich machte und zum Publikumsliebling avancierte. Brüren war in nahezu jeder Spielzeit im oberen Drittel der Top-Torschützenliste der Liga zu finden. So erzielte der wurfgewaltige Linkshänder allein in der vergangenen Saison, in der er aufgrund einer Verletzung nur 18 Spiele bestreiten konnte, 107 Treffer. Abgesehen davon aber ist Kevin Christopher Brüren mit sechs Jahren Clubzugehörigkeit einer der dienstältesten Akteure im Eagles-Trikot. Sein Abgang ist sportlich und menschlich ein herber Verlust.