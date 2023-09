Handballjugend in der Nordrheinliga Daria Komander hat schon vor dem Auftakt personelle Probleme bei der Turnerschaft

Ursprünglich sollte die männliche A-Jugend der Eagles Niederrhein bereits am Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle Glockenspitz gegen den TV Palmersheim in die Saison starten. „Die Gäste haben kurzfristig eine Spielverlegung beantragt“, berichtet Trainer Lars Pötters. „Generell wollen wir in dieser Saison einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen. Die Mannschaft ist unverändert zum vergangenen Jahr und hat in den zurückliegenden Monaten einen großen Sprung nach vorne gemacht.“ Jetzt geht es am 16. September für den Eagles-Nachwuchs um 16.30 Uhr mit einem Gastspiel bei der JSG Handball Köln endlich los, dann soll der Auftakt in die neue Saison mit zwei Zählern gekrönt werden.