Handball In den letzten 20 Minuten stürzen die Adler ab und blicken nach unten

Auch Adler Königshof muss nach den jüngsten beiden Niederlagen noch einmal auf die unteren Ränge schauen und vor allem weitere Zähler einfahren, um nicht überraschend doch noch im Abstiegskampf zu versacken. Wie schon eine Woche zuvor lagen die Adler auch diesmal wieder klar in Führung, doch dann brach die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Bartmann ein und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. In der 40. Minute lag man in der Sporthalle Königshof gegen den Tabellendritten LTV Wuppertal mit 27:22 in Führung, doch in den letzten 20 Minuten sorgte eine 5:16-Serie dafür, dass die Gäste noch einen klaren 38:32-Erfolg einfahren und beide Zähler aus Königshof entführen konnten. „Wir haben das Spiel ärgerlich verloren“, sagte Bartmann. „In den ersten 40 Minuten haben wir top gespielt, in den letzten 20 Minuten geben wir das Spiel komplett aus der Hand. Dieses Spiel müssen wir aufarbeiten. Nächste Woche steht das Derby gegen die Turnerschaft St. Tönis an, dies muss ein Pflichtsieg für uns sein. Wenn wir dies nicht gewinnen, rutschen wir noch einmal in den Abstiegskampf rein und das wollen wir vermeiden.“