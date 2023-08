Handball Turnerschaft St. Tönis fehlen ein Trio und der Trainer

Gastgeber Handball Oppum konnte in der abgelaufenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt feiern und musste in Carlo Zimmer und Florian Krantzen zwei wichtige Abgänge hinnehmen. „Wir haben uns in dieser Saison so verstärkt, dass wir nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben wollen. Wir sind in der Breiter stärker geworden und deshalb wollen wir natürlich positiv in die Saison starten und beide Punkte einfahren“, sagt Oppums Geschäftsführer Frederick Küsters. „Wir haben rund um die Vorbereitung viel investiert, um bestmöglich in die Saison zu gehen.“ Unter anderem hat der Verein Florian Fenzel für den Jugendbereich gewinnen können und ist eine Kooperation mit dem Physiotherapiezentrum Athera Uerdingen eingegangen. Man darf gespannt sein, wohin der Oppumer Weg das Oberliga-Team in dieser Saison führen wird.