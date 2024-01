Handball In Königshof wurde nicht nur der Sieg der Adler gefeiert

Nach dem Spiel der Herren wurde das Vereinsleben bei Adler Königshof gelebt und Mannschaftsübergreifend wurde in der Sporthalle Königshof das EM-Spiel zwischen Deutschland und Österreich geschaut. Die Stimmung war großartig, alle fieberten dem Spiel in der Lanxess Arena mit. Am Ende trennten sich beide Nationalmannschaften 22:22. Das Unentschieden tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. „Es war einfach ein schöner Abschluss eines Handballtages für uns als Verein. Und es war toll zu sehen, wie sehr sich hier Leute engagiert haben, um dieses Public Viewing auf die Beine zu stellen“, sagte Sebastian Bartmann.