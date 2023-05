Handball-Oberliga Spannendes Finale für das Team von Handball Oppum

Die Entscheidung um den Klassenverbleib in der Oberliga oder den Abstieg in die Verbandsliga fällt wird am Samstag zwischen dem TSV Aufderhöhe und Handball Oppum. Die Oppumer mussten sich am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach, die sich am Wochenende den Aufstieg in die Nordrheinliga sicherten, mit 28:39 (14:19) geschlagen geben. Deshalb erwartet Oppum ein ungewollt spannendes Saisonfinale.