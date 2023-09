Handball-Oberliga Dezimierte Oppumer brechen erst kurz vor Schluss ein

Die Zuschauer sahen eine zunächst enge Begegnung, in der die Krefelder ab der 20. Minute das Kommando übernahmen und in Führung lagen. Erst ab der 40. Minute kamen die Lintorfer wieder in den Genuss mit ein, zwei Treffern in Front zu liegen. Einem 15:16-Rückstand drehten die Lintorfer in dieser Phase durch einen 3:0-Lauf in eine 18:16-Führung. Zwar konnten die Oppumer die Partie bis zum 24:26 (55. Minute) offenhalten, doch am Ende konnte der TuS Lintorf die Partie mit 31:24 gewinnen. „Es war heute nicht unser bester Tag“, gestand Frederick Küsters nach dem Spiel. „Am Ende geht der Sieg für den TuS Lintorf in Ordnung. Schade, dass wir es heute nicht anders gestalten konnten.“