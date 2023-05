Oberliga Handball Oppum feiert Kantersieg und Klassenerhalt

Was folgte, war eine Galavorstellung von Oppum, der TSV Kaldenkirchen wurde an die Wand gespielt; schon zur Halbzeit stand es 19:10. „Selbst bei dieser Führung war ich aufgrund unserer verrückten Saison nie ruhig“, sagt Geschäftsführer Frederick Küsters. Doch er wurde eines Besseren belehrt, seine Jungs gewannen die Partie am Ende souverän mit 35:26 und sicherten sich so den Last Minute Klassenerhalt.