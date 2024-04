Handball-Oberliga Tim Legermann kehrt zu Handball Oppum zurück

Die Freude ist besonders groß darüber, dass es gelungen ist, Tim Legermann von Ligakonkurrent Adler Königshof zu einer Rückkehr zu bewegen. „Ich hatte mit Oppum und insbesondere mit Frederik Küsters gute und intensive Gespräche, die mir das Potenzial und die Perspektive aufgezeigt haben. Adler Königshof bin ich sehr dankbar für die letzten vier Jahre, für die Erfahrungen und besonders auch für die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte. In Königshof wurde mir in den letzten Jahren ein Umfeld geboten, in dem ich nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch in meiner Entwicklung als Führungsspieler große Fortschritte machen konnte. Um mich persönlich bestmöglich weiterentwickeln zu können, gehe ich den Schritt zu Oppum und freue mich schon sehr auf die neue sportliche Herausforderung“, sagte Tim Legermann nach der Vertragsunterschrift.