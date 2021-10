Handball-Oberliga : TV Oppum will beim TV Lobberich nachlegen

Trainer Ljubomir Cutura vom Oberligisten TV Oppum. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Handball-Oberligist Adler Königshof will sich rehabilitieren. Dass soll der Bergische HC II zu spüren bekommen. Der TV Oppum will seine gerade gestartete Aufholjagd beim TV Lobberich fortsetzen.

In der Oberliga will sich Adler Königshof gegen den Bergischen HC II mit einem anderen Gesicht als noch vor einer Woche bei Borussia Mönchengladbach präsentieren. Der TV Oppum will mit Rückenwind durch den ersten Saisonsieg beim TV Lobberich antreten und möglichst mit Punkten im Gepäck zurückkehren.

Nach der klaren 14:33-Niederlage bei Aufstiegsanwärter Borussia Mönchengladbach will Marius Timofte von seinem Adler-Team gegen den Bergischen HC II einen anderen Auftritt sehen. Allerdings lief die Vorbereitung alles andere als optimal, der Coach musste auf einige Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt verzichten. „Egal mit wie vielen Spielern wir am Samstag auftreten, erwarte ich eine Steigerung in der Deckung, zudem müssen wir effektiver im Angriff spielen. Wir werden alles geben“, sagt Timofte.