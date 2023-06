Handball SV Oppum will nicht noch einmal zittern

Nach dem Last Minute-Klassenerhalt von Handball Oppum in der Oberliga in der abgelaufenen Spielzeit blickt Geschäftsführer Frederick Küsters positiv in die Zukunft, zumal der zweiten Mannschaft sogar der Sprung in die Verbandsliga gelang. Zudem will der Verein sein Engagement im Jugendbereich ausweiten und konnte in Florian Fenzel einen neuen Jugendkoordinator dazu gewinnen.