Handball : Adler Königshof besiegt Unitas Haan

Der verletzte Sebastian Bartmann konte nicht spielen, war aber in der Halle. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach der knappen Niederlage im Derby beim TV Oppum hat Adler Königshof in der Oberliga erneut für eine kleine Überraschung gesorgt. Mit einem kleinen Kader gewann die Mannschaft von Marius Timofte gegen den Tabellenvierten Unitas Haan mit 30:29. Die Turnerschaft St. Tönis konnte sich aus den beiden Heimspielen gegen die HSG VeRuKa und gegen den TuS Lintorf II vier Zähler sichern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Ohne den verletzten Kreisläufer Sebastian Bartmann musste die Timofte-Truppe gegen Unitas Haan antreten, das Hinspiel hatte man sang- und klanglos mit 29:41. Elias Eiker mit elf Toren und Matthias Meurer mit zehn Toren hatten maßgeblichen Anteil am Erfolg der Adler. „Auch Keeper Florian Lindenau hatte mit zwei entscheidenden Paraden in den Schlussminuten großen Anteil am Sieg“, berichtete der verletzte Sebastian Bartmann, der das Spiel natürlich in der Halle mitverfolgte. Auch außerhalb des Spielfeldes konnten die Adler etwas Positives vermelden: Tim Schumacher, der Königshof eigentlich verlassen wollte, bleibt nun doch und verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

In der Oberliga trifft Adler Königshof am Samstag zu Hause auf den LTV Wuppertal. Der TV Oppum bestreitet am Donnerstagabend zu Hause gegen den VfB Homberg ein Nachholspiel und ist am Samstagabend zu Gast beim TV Angermund.

In der Verbandsliga konnte die Turnerschaft St. Tönis zwei Heimsiege einfahren. Gegen die HSG VeRuKa gewann man mit 32:30, gegen den TuS Lintorf II einen 35:28-Erfolg. „Gegen die HSG haben wir dank einer super Mannschaftsleistung mit einen herausragenden Kai Wingert in Abwehr und Angriff gewonnen“, freute sich Christian Bruchhaus. „Gegen Lintorf haben wir etwas Zeit benötigt, um in Schwung zu kommen, danach haben wir das Spiel klar beherrscht. So konnten in Halbzeit zwei viele Spieler Spielpraxis sammeln.“

Adler Königshof: Göller, Lindenau – Steinkuhl, Meurer (10), Schumacher, Eiker (11), Legermann (1), T. Kuhlen, Vogel, Reiners (5), Zavada (3/1).

Turnerschaft St. Tönis gegen HSG VeRuKa: von Borstel, Rösberg – Steffens (3), Binger (5), Löcher (5), T. Spoo (2), Paas, K. Wingert (4/2), A. Spoo (3), Jorcke, Meyers, Röseler, Nelsen (2), Bruchhaus (8).