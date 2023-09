Nach Niederlage in Neuss Handball-Oberligist Adler Königshof hat Protest eingelegt

Bis zur Halbzeitpause lagen die Adler auch beim Neusser HV in Führung, danach verloren sie komplett den Faden und mussten sich am Ende mit 34:38 geschlagen geben. Ein Einspruch der Adler läuft aber noch, denn die Gastgeber hatten in Jon van Thriel einen 15. Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Spielbericht eingetragen und demzufolge nicht spielberechtigt war. Noch können die Krefelder darauf hoffen, dass sie die beiden Zähler am grünen Tisch zugesprochen bekommen. 17 Tore erzielte Tim Legermann in Neuss – für den ambitionierten 23-Jährigen waren es die meisten Treffer in einem Seniorenspiel überhaupt.