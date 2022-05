Handball : Spitzenreiter Bergischer HC II für TV Oppum zu stark

Krefeld Nach dem zweiten Derbysieg in dieser Saison musste sich der TV Oppum beim Tabellenführer Bergischer HC II mit 23:37 geschlagen geben. Adler Königshof dagegen kam gegen den TV Geistenbeck zu einem 31:29-Erfolg. Die Mannschaft von Marius Timofte spielt seit Wochen mit einem kleinen Kader.

Der ersatzgeschwächte Kader des TV Oppum verkaufte sich ohne Kapitän Gerrit Held bei Tabellenführer Bergischer HC II in Halbzeit eins teuer, lag zur Pause mit 13:18 zurück. „Die ersten zehn bis fünfzehn Minuten im zweiten Durchgang sind wir gedanklich nicht aus der Kabine gekommen. Wir wollten das Spiel länger offen gestalten, deshalb schwingt hier etwas Enttäuschung mit“, berichtete Frederick Küsters nach dem Spiel in der Sporthalle Wittkulle in Solingen. Am Ende musste sich der TV Oppum mit 23:37 geschlagen geben.