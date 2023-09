Vor Spitzenspiel gegen TV Witzhelden Hannah Kamm verrät das Erfolgsgeheimnis der VT Kempen

Die Handballerinnen der VT Kempen fühlen sich nach dem Oberliga-Aufstieg in der neuen Spielklasse pudelwohl. Nach Siegen bei Fortuna Düsseldorf II und gegen den SV Straelen freut sich die Mannschaft um die 21-jährige Hannah Kamm auf das Spitzenspiel gegen den Vizemeister TV Witzhelden, der vergangene Saison hinter Adler Königshof einlief und sich für diese Saison den Aufstieg in die Nordrheinliga zum Ziel gesetzt hat, das am Sonntag um 18 Uhr in der heimischen Jahn-Halle in Kempen steigt. Seit nunmehr fünf Jahren läuft Hannah Kamm für die VT Kempen auf. „Damals war ich 17 Jahre, Stefanie Schuhmacher hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich für die Bundesliga-Qualifikation der weiblichen A-Jugend nach Kempen wechseln würde“, erinnert sich die Linkshänderin. Auch wenn der VT der Sprung in die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) nicht gelang, war der Wechsel für die pfeilschnelle Rechtsaußen der richtige Schritt.