Nach der Schlappe Handball Oppum muss um den Klassenerhalt zittern

Und auch die positive Serie von Sebastian Bartmann ist im elften Spiel gerissen: Gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach musste sich Adler Königshof mit 29:37 in der heimischen Sporthalle Königshof geschlagen geben. Es war die erste Niederlage in der Amtszeit des Spielertrainers Bartmann. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Adler eine starke Leistung und konnten dem Tabellenführer Paroli bieten. Mit 19:18 lag die Bartmann-Truppe zur Pause in Führung. Im zweiten Durchgang konnte man den Vorsprung sogar auf 20:18 ausbauen, doch danach übernahmen die Gäste aus Mönchengladbach das Kommando und drehten die Partie mit einem 5:0-Lauf zum 20:23. Danach ließ der Tabellenführer nichts mehr anbrennen und feierte am Ende einen verdienten 37:29-Erfolg in Königshof. Trotz der ersten Niederlage unter Bartmann bleiben die Adler Dritter hinter dem Spitzenduo Borussia Mönchengladbach und Unitas Haan.