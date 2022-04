Turnerschaft St. Tönis : Miriam Heinecke verabschiedet und mit neuer Aufgabe vorgestellt

St. Tönis Der Abschied ist von langer Hand geplant. Trainerin Miriam Heinecke bekam einen Sieg vor heimischem Publikum. Doch sie bekam von der Turnerschaft St. Tönis noch mehr: eine neue Aufgabe.

Miriam Heinecke hat sich am Sonntag als Trainerin der 1. Frauen-Mannschaft der Turnerschaft St. Tönis vor heimischem Publikum in der Sporthalle Corneliusfeld verabschiedet. Zum Abschied schenkte ihr ihre Mannschaft einen 60 minütigen Krimi mit einem 24:23-Sieg gegen den HC Gelpe/Strombach. Aufgrund der durch Corona bedingten Absagen muss die Turnerschaft noch die Spiele bei der HSG Adler Haan und dem MTV Köln absolvieren.

Doppelspieltag hieß es für die Frauen der Turnerschaft St. Tönis am Wochenende. Am Samstag stand das Duell bei Tabellenführer Treudeutsch Lank auf dem Programm, am Sonntag ging es mit einem Heimspiel gegen den HC Gelpe/Strombach weiter.