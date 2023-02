Handball Merle Kott schafft den Sprung in die Erste der Turnerschaft

Merle Kott begann mit dem Handballsport beim TV 1848 Mönchengladbach und schloss sich später dem TV Korschenbroich an. 2018 folgte dann der Wechsel zur Turnerschaft St. Tönis. Ein Jahr später feierte sie mit der mit dem Team die Westdeutsche Vize-Meisterschaft; zudem sammelte sie in den beiden zurückliegenden Spielzeiten Erfahrungen in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH). Neben dem Handball ist sie seit Ende September des vergangenen Jahres Studentin der Medizintechnik an der FH Aachen am Campus in Jülich.