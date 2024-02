Handball Die Fan-Basis der Eagles wächst weiter

Vor einem Jahr verließen die Verantwortlichen der HSG Krefeld Niederrhein nach dem ersten Derby in der Yayla-Arena ziemlich enttäuscht die Halle. Denn das Ergebnis (31:31) spiegelte nicht den sportlichen Anspruch an so ein Duell gegen den damaligen Drittliga-Aufsteiger wider. Das war am Karnevals-Samstag ganz anders. Auch wenn der Gegner nicht in Bestbesetzung antreten konnte, war der Auftritt der Eagles vor dieser tollen Kulisse deutlich besser als damals.